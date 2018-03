Kriminalität : Nach Terror in Südfrankreich: Freund des Täters in Gewahrsam

von dpa

24. März 2018, 10:50 Uhr

Nach dem Terroranschlag in Südfrankreich haben Ermittler in der Nacht einen Freund des Täters in Polizeigewahrsam genommen. Es handele sich um einen Minderjährigen, der im Jahr 2000 geboren worden sei, hieß es aus Ermittlerkreisen. Bereits gestern hatten die Ermittler eine Frau aus dem Umfeld des Angreifers Radouane L. in Gewahrsam genommen. Nach Angaben des Anti-Terror-Staatsanwalts François Molins wollen die Ermittler unter anderem aufklären, ob der Täter Mitwisser oder Unterstützer hatte.