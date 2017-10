Wetter : Nach Sturm «Herwart» kommt Bahnverkehr wieder in Gang

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 07:08 Uhr

Nach dem zweiten großen Herbststurm «Herwart» bemüht sich die Deutsche Bahn, den teilweise lahmgelegten Zugverkehr im Norden und Osten rasch wieder in Gang zu bringen. Vor allem rund um Hamburg wird es nach Angaben des Konzerns jedoch auch heute noch Sperrungen geben. Mehrere Tote, Verletzte und erhebliche Schäden - das war die Bilanz von «Herwart» am Wochenende in Europa. An der Nordsee wurde ein Camper von der Sturmflut überrascht und ertrank. In Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Motorboot mit drei Urlaubern.