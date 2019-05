Kriminalität : Nach Schüssen in Frankfurter Innenstadt

von dpa

29. Mai 2019, 06:45 Uhr

Nach den Schüssen in der Frankfurter Innenstadt mit zwei Leichtverletzten sind die Hintergründe weiter unklar. Die vier festgenommenen Männer hätten bisher keine Angaben gemacht, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Polizei hatte am Abend vier Männer festgenommen, nachdem mehrere Zeugen der Polizei Schüsse in der Innenstadt gemeldet hatten. Bei den Tatverdächtigen stellte die Polizei eine Schusswaffe und ein Messer sicher. Einer der Festgenommenen gab an, angegriffen worden zu sein.