Parlament : Nach Massaker: Floridas Senat verabschiedet Gesetzentwurf

von dpa

06. März 2018, 03:52 Uhr

Als Reaktion auf das Massaker an einer Schule in Florida hat der Senat des US-Bundesstaates einen Gesetzentwurf verabschiedet, der das Mindestalter bei Waffenkäufen auf 21 anheben würde. Der Entwurf passierte die Kammer mit knapper Mehrheit. Vielen Demokraten ging der Vorschlag nicht weit genug, weil er kein Verbot von bestimmten halbautomatischen Gewehren beinhaltet. Der Entwurf geht nun an das Repräsentantenhaus Floridas. Bei dem Massaker an einer High School in Parkland hatte ein 19 Jahre alter Ex-Schüler am Valentinstag 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen.