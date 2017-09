Wetter : Nach Hurrikan «Irma»: Zahl der Toten in Pflegeheim steigt

Die Zahl der Toten in einem Pflegeheim im US-Bundesstaat Florida ist auf acht gestiegen. Das hat die Polizei am Abend getwittert. In dem Heim war in Folge des Hurrikans «Irma» die Klimaanlage ausgefallen. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Polizeichef Tomas Sanchez sagt, man ermittle und schließe derzeit nichts aus. Die Toten waren laut einem Bericht des Senders Local 10 News zwischen 71 und 99 Jahre alt. Die Rettungsbehörden evakuierten das Heim und brachten mehr als hundert Menschen in Sicherheit.

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 02:48 Uhr