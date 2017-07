G20 : Nach G20-Einsatz in Hamburg: 35 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten

Nach dem Polizeieinsatz beim G20-Gipfel in Hamburg laufen nach offiziellen Angaben 35 Ermittlungsverfahren gegen Beamte. In 27 Fällen gehe es um Körperverletzung im Amt, sagte ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde. Zuvor hatte die Tageszeitung «Die Welt» darüber berichtet. Sieben der Ermittlungsverfahren wurden demnach vom Dezernat für interne Ermittlungen selbst angestoßen. Die übrigen seien durch Strafanzeigen von Dritten ins Rollen gekommen, so der Sprecher. Am Rande des Gipfels war es zu massiven Ausschreitungen gekommen.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 13:25 Uhr