Notfälle : Mutter und Sohn tot in Wohnung in Hannover aufgefunden

von dpa

04. April 2018, 02:42 Uhr

Rätselhafter Leichenfund in Hannover: In einer Wohnung im Stadtteil Groß-Buchholz hat die Polizei am Abend zwei Tote entdeckt. Dabei handele es sich um eine 53-jährige Frau und ihren 27-jährigen Sohn, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Man gehe derzeit nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Der 27-Jährige sei schwer krank gewesen und wohl eines natürlichen Todes gestorben. Die Umstände, unter denen seine Mutter starb, blieben aber zunächst unklar.