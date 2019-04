Kriminalität : Mutmaßliches Autorennen - Gesuchter Verdächtiger stellt sich

von dpa

30. April 2019, 17:37 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Autorennen in Moers mit einer getöteten unbeteiligten Frau hat sich der tatverdächtige Autofahrer gestellt. Damit endet die einwöchige Fahndung nach Kushtrim H. in Duisburg. Der 21-Jährige stellte sich auf einem Kriminalkommissariat in Begleitung eines Anwalts, wie die Polizei mitteilt. Der junge Mann ist verdächtig, am Abend des Ostermontags bei einem illegalen Rennen einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Eine 43 Jahre alte Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie drei Tage später starb. Der 21-Jährige steht unter Mordverdacht.