Terrorismus : Mutmaßlicher Täter von Utrecht bleibt in Haft

von dpa

22. März 2019, 14:32 Uhr

Der mutmaßliche Todesschütze von Utrecht ist dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser verlängerte die Untersuchungshaft um die maximale Frist von weiteren zwei Wochen, wie die Staatsanwaltschaft in Utrecht mitteilte. Der 37-jährige Gökmen T. soll am Montag in einer Straßenbahn drei Menschen erschossen haben. Drei weitere wurden schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann «mehrfachen Mord beziehungsweise Totschlag mit terroristischer Absicht» vor. Der Terrorismus-Verdacht wird vor allem mit einem Brief belegt, der im Fluchtauto des Verdächtigen gefunden wurde.