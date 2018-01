Musik : Musical «Flashdance» geht im September auf Deutschlandtournee

von dpa

31. Januar 2018, 15:40 Uhr

35 Jahre nach der Premiere des Kultfilms «Flashdance» will die Geschichte als Musical die deutschen Theaterbühnen erobern. «Das ist eine moderne Produktion, die gleichzeitig das 80er-Jahre-Gefühl vermittelt», so die Produktionsfirma 2Entertain. Das Musical, das 2008 Weltpremiere in England feierte, kommt im September ins Mehr!-Theater nach Hamburg und geht danach auf Tournee durch weitere deutsche Städte. Der Soundtrack zum Film mit Jennifer Beals in der Hauptrolle und Hits wie «What a Feeling»,und «Maniac» verkaufte sich mehr als 20 Millionen Mal.