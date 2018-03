Prozesse : Müllwagen-Unfall-Prozess: Fahrer spricht von Bremsproblemen

von dpa

07. März 2018, 15:55 Uhr

Beim Prozessauftakt nach einem Müllwagen-Unfall mit fünf Toten in Baden-Württemberg hat der Fahrer von Problemen mit der Bremse gesprochen. «Das Pedal ging nicht weiter», sagte er am Landgericht Tübingen. Auf der abschüssigen Straße bei Nagold habe er beim Drücken des Bremspedals den Wagen nicht mehr weiter verlangsamen können. Der 55-Jährige ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war er zu schnell in eine Kurve gefahren. Sein Fahrzeug kippte um und begrub ein voll besetztes Auto unter sich. Die fünf Menschen darin starben.