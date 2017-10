Konflikte : Mühsame Syrien-Gespräche in Astana über Gefangene

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 18:51 Uhr

Astana (dpa) - Bei den Syrien-Gesprächen in Astana haben die Beteiligten mühsam über die gegenseitige Freilassung von Gefangenen verhandelt. Auch die drei Garantiemächte der Gespräche, Russland, der Iran und die Türkei, seien sich erst zum Ende des Treffens einig geworden, meldete die Agentur Interfax. Demnach geht es um bis zu 300 000 Menschen in Syrien, die in die Hand der verschiedenen Kriegsparteien gefallen sind. Die Treffen in Kasachstan sollen den UN-geführten Friedensprozess in Genf unterstützen.