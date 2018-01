Leute : «Mörtel» Lugner kommt mit Melanie Griffith zum Opernball

von dpa

17. Januar 2018, 10:49 Uhr

Der österreichische Unternehmer und Gesellschaftslöwe Richard «Mörtel« Lugner wird in diesem Jahr von US-Schauspielerin Melanie Griffith zum Wiener Opernball begleitet. Das teilte der 85-Jährige in Wien mit. Die 60-jährige Griffith hatte 1989 für die Hauptrolle im Film «Die Waffen der Frauen» einen Golden Globe erhalten. Lugner engagiert seit rund 25 Jahren meist einen Hollywood-Star, der gegen Bezahlung mit zum Opernball kommt. Damit will der 85-Jährige die Werbetrommel für sein Einkaufszentrum rühren.