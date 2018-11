Fußball : Mönchengladbach gewinnt gegen Düsseldorf mit 3:0

von dpa

04. November 2018, 17:47 Uhr

Vier Tage nach der Pokalpleite gegen Bayer Leverkusen hat Borussia Mönchengladbach den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Beim 3:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf gelang den Gladbachern der achte Heimsieg in Serie. Der Aufsteiger hingegen kassierte bereits die sechste Niederlage nacheinander, ist seit sieben Spielen ohne Sieg und steht punkt- und torgleich mit dem VfB Stuttgart am Tabellenende.