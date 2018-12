Katastrophen : Mittlerweile 429 Tote nach Tsunami

von dpa

25. Dezember 2018, 12:19 Uhr

Auf Java und Sumatra liegt die Zahl der Toten nach dem Tsunami bei mittlerweile 429. Mehr als 1480 Menschen seien verletzt worden, heißt es von den indonesischen Behörden - 154 weitere werden noch vermisst. An den Küsten der beiden Inseln laufen die Aufräumarbeiten. Der Tsunami hatte Java und Sumatra am Samstag getroffen. Auslöser war nach offiziellen Angaben ein Vulkanausbruch in der Nähe. Die Erschütterung hatte demnach zu einem Erdrutsch geführt, der dann den Tsunami auslöste.