Buntes : «Miss Universe 2018» kommt von den Philippinen

von dpa

17. Dezember 2018, 07:45 Uhr

Die neue «Miss Universe» stammt von den Philippinen. Die 24-jährige Catriona Gray ist am Montag im Finale in Bangkok zur neuen Titelträgerin gekrönt worden. Insgesamt hatten es zehn nationale Schönheitsköniginnen aus aller Welt in die mehrstündige Endrunde geschafft. Gray löst nun die Südafrikanerin Demi-Leigh Nel-Peters ab, die im Vorjahr den Titel der Miss Universe erobert hatte.