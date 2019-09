Klima : Ministerin Schulze: Klimapaket wird weltweit wahrgenommen

von dpa

22. September 2019, 19:05 Uhr

Trotz der heftigen Kritik am Klimaschutzpaket der großen Koalition hat Umweltministerin Svenja Schulze die Signalwirkung für andere Länder hervorgehoben. «Ich glaube, dass wir noch gar nicht so sehr wahrnehmen in Deutschland, wie wichtig die Entscheidung von Freitag international ist und wie stark das wahrgenommen wird», sagte sie am Sonntag vor dem UN-Klimagipfel in New York. Die beschlossenen verbindlichen Ziele stießen auf große Aufmerksamkeit.