Regierung : Ministerin aus Brandenburg von umstürzendem Baum verletzt

Potsdam (dpa) - Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze ist im Urlaub von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Der Vorfall habe sich am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unwetter auf einem Campingplatz in Norditalien ereignet, sagte Ministeriumssprecherin Marina Ringel. Golze sei in einem Krankenhaus sofort operiert worden, und es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. «Sie liegt jetzt auf einer normalen Krankenstation», sagte Ringel. Weitere Einzelheiten nannte die Sprecherin nicht.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 12:46 Uhr