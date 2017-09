Unwetter : Mindestens sechs Tote nach Unwettern in Toskana

Rom (dpa) - Nach Unwettern in Italien sind mindestens sechs Menschen in der Toskana gestorben. Zwei weitere Menschen werden in der Gegend um die Stadt Livorno noch vermisst. Laut Medienberichten kam eine Familie mit einem vierjährigen Kind im Untergeschoss ihrer Wohnung ums Leben. Der Großvater habe noch ein anderes Kind der Familie gerettet, um dann in der Wohnung den anderen zur Hilfe zu kommen, wo er starb. Regen und Schlamm setzten die Stadt teils unter Wasser, schoben Autos an Häuser und richteten schwere Schäden an.

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 13:46 Uhr