Explosionen : Mindestens fünf Tote nach Explosion von Gas-Pipeline in China

Bei der Explosion einer Gas-Pipeline sind im Nordosten Chinas mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und 89 verletzt worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Zu der Explosion, die sich bereits gestern ereignet hatte, kam es demnach, als Arbeiter ein Leck in der Leitung reparieren wollten. Auch Patienten und Personal in einem nahegelegen Krankenhaus in der Stadt Songyuan seien von der Wucht der Explosion betroffen gewesen. Die Rettungsarbeiten dauern an und eine Untersuchung wurde eingeleitet, berichtete Xinhua weiter.

erstellt am 05.Jul.2017 | 06:21 Uhr