Notfälle : Mindestens drei Tote nach Hauseinsturz bei Neapel

Nahe Neapel sind mindestens drei Menschen beim Einsturz eines Hauses ums Leben gekommen. Helfer bargen die Leichen am späten Abend. Fünf Menschen würden noch vermisst, berichtete die italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Baumängel könnten ein Grund für das Unglück sein. Anwohner in Torre Annunziata sagten, es sei lediglich das Geräusch des Einsturzes zu hören gewesen, aber kein Knall und keine Explosion. Medienberichten zufolge wurde in den unteren Etagen renoviert.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 07:35 Uhr