Konflikte : Mindestens acht Tote bei Bombenanschlag in Pakistan

Bei einer Bombenexplosion in der pakistanischen Stadt Quetta sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 20 Menschen wurden nach Angaben der örtlichen Polizei verletzt, darunter 11 Soldaten. Sie seien auf dem Weg in ihre Kaserne gewesen, als die Bombe hochging. Die genaue Ursache der Explosion werde noch untersucht. Quetta ist die Hauptstadt der an Iran und Afghanistan grenzenden Provinz Belutschistan und immer wieder Schauplatz terroristischer Angriffe.

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 20:53 Uhr