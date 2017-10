Brände : Mindestens 27 Tote bei Waldbränden in Portugal

von dpa

erstellt am 16.Okt.2017 | 12:16 Uhr

Bei Waldbränden in Portugal sind nach Angaben der Zivilschutzbehörde mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Damit droht eine Wiederholung der Katastrophe vom Juni, als 63 Menschen in den Flammen ihr Leben verloren. Die Behörden riefen die Menschen dazu auf, selbst gegen die Flammen vorzugehen, da nicht überall auf die Feuerwehrleute gewartet werden könne. Besonders betroffen sind Bezirke in der Mitte des Landes. Auch in der nordwestspanischen Provinz Galicien starben mindestens drei Menschen bei Bränden.