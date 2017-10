Parteien : Migration und Klima am Donnerstag wieder Jamaika-Themen

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 15:06 Uhr

Die großen Streitthemen Migration und Klimaschutz stehen an diesem Donnerstag wieder auf der Tagesordnung der Jamaika-Sondierungen. Vergangene Woche hatten CDU, CSU, FDP und Grüne sich nicht auf ein gemeinsames Ergebnispapier dazu einigen können. Wie es aus Sondierungskreisen hieß, werden die Themen am Donnerstag noch einmal besprochen. In der Zuwanderungspolitik zeichnet sich der Streit um den Familiennachzug für Flüchtlinge als Knackpunkt ab. Beim Klimaschutz gab es Krach darüber, wie die Ziele zur Treibhausgas-Minderung erreicht werden sollen.