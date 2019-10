Immobilien : Mieterverein: Mietendeckel ist «historisch einmalige Chance»

von dpa

19. Oktober 2019, 11:51 Uhr

Der Berliner Mieterverein begrüßt den Kompromiss zum Mietendeckel in der Hauptstadt. Man sei «sehr glücklich» über die Einigung, sagte Verbandsgeschäftsführer Reiner Wild der Deutschen Presse-Agentur. Der Mietendeckel sei «eine historisch einmalige Chance, dass die Länder eine öffentlich-rechtliche Preisregelung für den Mietwohnungsbestand entwickeln». Der Berliner Koalitionsausschuss hatte sich am Abend darauf verständigt, dass die zuletzt stark gestiegenen Mieten in der Hauptstadt fünf Jahre lang eingefroren werden.