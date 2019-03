Motorsport : Mick Schumacher gibt Formel-1-Testdebüt für Ferrari

von dpa

26. März 2019, 14:03 Uhr

Mick Schumacher gibt am kommenden Dienstag sein Formel-1-Testdebüt für Ferrari. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher fährt in Bahrain zuerst für Ferrari. Einen Tag später wird er für das Partnerteam Alfa Romeo eingesetzt. Und dieses Wochenende gibt der 20-Jährige in Sakhir sein Debüt in der Nachwuchsserie Formel 2. Schumacher junior hatte im vergangenen Jahr die Formel-3-EM gewonnen und war aufgestiegen. Er gehört der Nachwuchsakademie von Ferrari an.