Prozesse : Messesaal für Loveparade-Prozess umfunktioniert

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 13:43 Uhr

Vor Beginn eines der personell größten Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte hat das Landgericht Duisburg den Gerichtssaal für den Loveparade-Prozess in der Messe Düsseldorf vorgestellt. Das Gericht hatte die Räume seit Jahren reserviert, weil in Duisburg für das Verfahren mit zehn Angeklagten und derzeit 60 Nebenklägern nicht genug Platz war. Der Messesaal bietet Platz für rund 500 Menschen. Das Verfahren soll am 8. Dezember starten.