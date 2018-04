Kriminalität : Messerstiche im Freizeitpark - Haftbefehl erlassen

von dpa

30. April 2018, 19:54 Uhr

Gut zwei Wochen nach einer brutalen Attacke gegen zwei junge Engländer in einem Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen. Der 17-Jährige soll den älteren der beiden Besucher, einen 20-jährigen aus London, mit Messerstichen schwer verletzt haben. Der Mann schwebte zunächst sogar in Lebensgefahr, dann stabilisierte sich sein Zustand aber. Der Verdächtige sitzt seit heute in Untersuchungshaft.