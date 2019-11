Kriminalität : Messerangriff auf Arzt: Charité reagiert erschüttert

von dpa

20. November 2019, 11:52 Uhr

Die Charité hat sich nach dem tödlichen Angriff auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker «zutiefst erschüttert» gezeigt. Die Tat sei während eines Vortrags für Laienpublikum geschehen und damit in einem Kontext, wie er auch an der Charité alltäglich sei, teilte der Klinikvorstand in einer verbreiteten Erklärung mit. Von Weizsäcker sei ein «geschätzter und befreundeter Kollege» gewesen. «Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen der Schlosspark-Klinik.»