Konflikte : Messer-Attacke: Israelischer Wachmann in Jerusalem getötet

von dpa

19. März 2018, 03:16 Uhr

Bei einer Messer-Attacke in Jerusalems Altstadt ist ein israelischer Wachmann tödlich verletzt worden. Er sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, berichteten israelische Medien am späten Abend. Nach Polizeiangaben wurde der palästinensische Angreifer von einem Sicherheitsbeamten erschossen. Bereits am Freitag waren bei der Attacke eines Palästinensers zwei israelische Soldaten getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Angreifer hatte sie mit dem Auto gerammt.