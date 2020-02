Parteien : Merz lehnt Mitgliederentscheid über neue CDU-Spitze ab

von dpa

11. Februar 2020, 23:28 Uhr

Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz will die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an der CDU-Spitze nicht durch einen Mitgliederentscheid regeln. «Ich halte davon überhaupt nichts», sagte Merz auf dem Jahresempfang des Wirtschaftsrats der CDU Sachsen-Anhalt in Magdeburg. «Wir können Mitglieder befragen, aber eine Entscheidung zu treffen, dafür haben wir Gremien.» Merz hatte 2018 selbst gegen Kramp-Karrenbauer kandidiert und wird nun als ihr Nachfolger gehandelt.