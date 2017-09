Wahlen : Merkel zuversichtlich für Regierungsbildung bis Weihnachten

von dpa

24.Sep.2017

Kanzlerin Angela Merkel hält es für möglich, dass eine neue Regierung trotz schwieriger Koalitionsverhandlungen bis Weihnachten im Amt ist. Auf die Frage, wie zuversichtlich sie sei, den Deutschen bis Weihnachten eine stabile Regierung präsentieren zu können, sagte sie in der «Berliner Runde» von ARD und ZDF: «Ich bin generell immer zuversichtlich. Und außerdem: Seit vielen Jahren habe ich das Motto: in der Ruhe liegt die Kraft.» Die SPD-Spitze hat nach den schweren Verlusten bei der Bundestagswahl den Gang in die Opposition angekündigt. Möglich bleibt eine Jamaika-Koalition.