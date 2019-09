Konflikte : Merkel weiter für Rüstungsexportstopp gegen Saudi-Arabien

von dpa

17. September 2019, 14:52 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht derzeit keine Grundlage für eine Aufhebung des Rüstungsexportstopps gegen Saudi-Arabien. «Ich sehe im Augenblick keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung», sagte die CDU-Politikerin auf die Frage, wie sie zu einer Verlängerung des in wenigen Tagen auslaufenden Exportstopps stehe. SPD und Union hatten sich bereits im März 2017 in ihrem Koalitionsvertrag auf einen Rüstungsexportstopp für die «unmittelbar» am Jemen-Krieg beteiligten Länder verständigt, aber mehrere Hintertüren offen gelassen.