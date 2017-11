Terrorismus : Merkel versichert Trump Unterstützung nach Attentat

von dpa

erstellt am 01.Nov.2017 | 14:02 Uhr

Nach dem Attentat in New York hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den USA die Unterstützung Deutschlands zugesichert. «Deutschland steht im Kampf gegen den Terrorismus fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika», schrieb Merkel in einem Telegramm an US-Präsident Donald Trump. Die Bundesregierung verurteile den Terroranschlag «auf das Schärfste», betonte die CDU-Politikerin. Sie sprach den Hinterbliebenen der mindestens acht Toten ihr Beileid aus und wünschte den Verletzten gute Besserung.