International : Merkel versichert Pompeo Unterstützung bei Krisenbewältgung

08. November 2019, 16:10 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den USA die weitere Unterstützung Deutschlands bei der internationalen Krisenbewältigung zugesagt. Sie versicherte in Berlin US-Außenminister Mike Pompeo, «dass Deutschland eine aktive Rolle spielen will, um diese Probleme zu lösen». Als Beispiele nannte sie die Konflikte in Afghanistan, Syrien und Libyen sowie in der Ukraine. Pompeo lobte die Zusammenarbeit mit Deutschland. Er nannte Merkel einen «großen Freund der Vereinigten Staaten» und sagte: Deutschland bleibe ein enorm wichtiger Partner für die USA.