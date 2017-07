G20 : Merkel und Trump verhandeln «außenpolitische Brennpunkte»

Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump haben bei ihrem Treffen in Hamburg vor Beginn des G20-Gipfels zentrale Streitthemen besprochen. Inwieweit sie auch über den Konflikt beim Klimaschutz berieten, teilte die Bundesregierung am Abend nach dem Gespräch nicht mit. Trump und der russische Präsident Wladimir Putin wollen sich morgen erstmals persönlich treffen - ausgerechnet dann, wenn in großer G20-Runde über den Klimaschutz beraten werden soll. Trump hat den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 19:53 Uhr