Wahlen : Merkel und Schulz zum TV-Duell eingetroffen

Rund eine Stunde vor dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz sind beide Kandidaten am Studio in Berlin eingetroffen. Sowohl Merkel als auch Schulz begrüßten am Abend kurz ihre lautstarken Unterstützer vor dem Eingang und verschwanden dann im Gebäude. Beim einzigen Fernsehduell der beiden Kanzlerkandidaten vor der Bundestagswahltreffen Merkel und Schulz in Berlin aufeinander.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 19:50 Uhr