EU : Merkel und Macron wollen bei Krisen zusammenstehen

von dpa

14. Oktober 2019, 00:27 Uhr

Deutschland und Frankreich wollen bei wichtigen internationalen Krisen an einem Strang ziehen. Man sei in einer entscheidenden Phase des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union und habe dabei «eigentlich auch die gleiche Einstellung», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Paris. Mit dem Brexit werde es neben China und den USA einen neuen Wettbewerber geben, so Merkel weiter. Merkel und Macron warnten angesichts der türkischen Militäroffensive erneut vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz Islamischer Staat und den humanitären Folgen.