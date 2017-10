Justiz : Merkel trifft Ehefrau von Deniz Yücel in Berlin

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 17:11 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel hat die Ehefrau des seit acht Monaten in der Türkei in Untersuchungshaft sitzenden Journalisten Deniz Yücel getroffen. Merkel habe mit Dilek Mayatürk-Yücel am Rande der konstituierenden Sitzung des Bundestages in Berlin über Yücels Situation in türkischer Haft gesprochen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter mit. Die Untersuchungshaft Yücels wird mit dem Verdacht der Terrorpropaganda und der Volksverhetzung begründet.