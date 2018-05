EU : Merkel sieht Deutschland auf «gutem Weg» für bessere Luft

von dpa

17. Mai 2018, 14:50 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Deutschland auf einem «sehr guten Weg» zu besserer Luft in Städten. Merkel sagte beim EU-Westbalkan-Gipfel in Sofia, die Bundesregierung habe in «beispielloser Weise» Förderpogramme aufgelegt. Die Bundesregierung werde diesen Weg «konsequent» weitergehen. Die EU-Kommission kenne diesen Weg. Es werde schnell Fortschritte gegeben. Die EU-Kommission hat entschieden, Deutschland und fünf andere Länder wegen zu schmutziger Luft vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen.