Konflikte : Merkel plant Krisentelefonat zum Ukrainekonflikt

Moskau (dpa) - Mit einem Krisentelefonat wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Präsidenten Frankreichs, Russlands und der Ukraine heute neuen Schwung in den Friedensprozess für den Donbass bringen. An dem Telefonat nehmen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Kremlchef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko teil. Die ukrainischen Regierungstruppen und die prorussischen Separatisten hatten sich im Juni auf einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe in der Ostukraine geeinigt. Doch nach anfänglicher Beruhigung nahmen die Spannungen wieder zu.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 23:59 Uhr