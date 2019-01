Auszeichnungen : Merkel mit Fulbright-Preis ausgezeichnet

von dpa

28. Januar 2019, 20:39 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel ist in Berlin mit dem Fulbright-Preis für internationale Verständigung ausgezeichnet worden. Die US-amerikanische Fulbright Association würdigte die Kanzlerin als «herausragende Führungspersönlichkeit und für ihr starkes Engagement für gegenseitiges Verständnis, internationale Zusammenarbeit und Frieden». Merkel fülle ihre Führungsrolle in Zeiten globaler Krisen und Herausforderungen in herausragender Weise aus, hieß es zur Begründung.