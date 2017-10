Konflikte : Merkel, Macron, May: «Besorgt» über Trumps Iran-Strategie

von dpa

13.Okt.2017

Deutschland, Frankreich und Großbritannien zeigen sich besorgt über neue Iran-Strategie von US-Präsident Donald Trump. «Wir, die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands und des Vereinigten Königreichs nehmen die Entscheidung von US-Präsident Trump zur Kenntnis, die Einhaltung des "Joint Comprehensive Plan of Action" durch den Iran nicht zu bestätigen», erklärten Angela Merkel, Emmanuel Macron und Theresa May in einem gemeinsamen Statement.Trump hatte vorher die Bestätigung verweigert, dass der Iran die Vereinbarungen aus dem Abkommen mit der Weltgemeinschaft einhält.