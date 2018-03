EU : Merkel kündigt deutsch-französischen Gipfel zu Asylpolitik an

von dpa

16. März 2018, 19:01 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel will bei der Asylpolitik enger mit Frankreich zusammenarbeiten. Sie kündigte bei ihrem Besuch in Paris einen deutsch-französischen Gipfel an. Das Treffen soll wichtige Entscheidungen für den EU-Gipfel im Juni vorbereiten. Bei den Bemühungen für eine gemeinsame europäische Asylpolitik müsse man unbedingt zu gemeinsamen Ergebnissen kommen, so Merkel bei dem Treffen mit Präsident Emmanuel Macron. Notwendig sei der Schutz der Außengrenzen und eine gemeinsame Afrikastrategie, bei der beide Länder noch enger zusammenarbeiten müssten, forderte Merkel weiter.