G7 : Merkel: G7-Rückkehr Moskaus hängt von Lage in Ukraine ab

von dpa

08. Juni 2018, 22:29 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen eine rasche Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der sieben großen Industrienationen ausgesprochen. Damit stellte sie sich klar gegen die Forderung von US-Präsident Donald Trump. Deutschland, Frankreich, Italien und die Vertreter der EU seien sich einig, dass es eine Rückkehr Russlands in die G7-Runde nur bei substanziellen Fortschritten im Blick auf die Probleme mit der Ukraine geben könne. Das sagte Merkel am Rande des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie.