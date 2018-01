Parteien : Merkel: Es wird ein «harter Tag»

von dpa

erstellt am 11.Jan.2018 | 09:55 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet mit schwierigen Verhandlungen in der letzten Sondierungsrunde über eine neue große Koalition. «Es liegen noch große Brocken auf dem Weg, die aus dem Weg geräumt werden müssen», sagte die CDU-Chefin vor den Gesprächen mit CSU und SPD in Berlin. «Insofern wird es ein harter Tag werden.» Die CDU werde «alles einbringen an Konstruktivität», betonte Merkel. «Ich gehe auch mit großer Energie in diesen Tag. Die Menschen erwarten auch, dass wir Lösungen finden, und in diesem Geiste werde ich heute arbeiten.»