Auto : Merkel: Diesel-Fahrzeuge sind noch kein Auslaufmodell

von dpa

06. Oktober 2018, 12:55 Uhr

Fahrzeuge mit Diesel-Motoren sind nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel aktuell noch unverzichtbar. Die Bundesregierung wolle mit ihrem Maßnahmen-Paket erreichen, dass alle Diesel-Besitzer «weiter ihre Mobilität nutzen können», sagte die Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Podcast. Mit Blick auf die zögerliche Haltung der Autobauer in Sachen Hardware-Nachrüstung sagte Merkel, neben Umtauschangeboten werde es «die Möglichkeit der Hardware-Nachrüstungen geben, wo immer das technisch möglich ist. Auch hier tritt die Automobilindustrie in die Verantwortung».