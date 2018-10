Geschichte : Merkel: Deutsche Einheit fordert uns immer wieder heraus

von dpa

03. Oktober 2018, 12:45 Uhr

Die Einheit der Deutschen in Ost und West ist nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel noch lange nicht vollendet. «Ich persönlich erinnere mich immer wieder voller Emotionen an den Tag der Deutschen Einheit» vor 28 Jahren, sagte die Kanzlerin bei den Feierlichkeiten zum 3. Oktober in Berlin. Sie erinnerte an den damaligen Mut der friedlich demonstrierenden Menschen im Osten. Merkel sagte: «28 Jahre später wissen wir aber, dass das, was wir Deutsche Einheit nennen, ein Prozess ist, ein langer Weg.»