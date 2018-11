Regierung : Melania Trump fordert Entlassung hochrangiger Regierungsmitarbeiterin

von dpa

13. November 2018, 22:28 Uhr

In einem höchst ungewöhnlichen Schritt hat sich US-First Lady Melania Trump in Personalfragen innerhalb der Regierung ihres Mannes Donald Trump eingemischt. Ihr Büro sprach sich dafür aus, die stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin, Mira Ricardel, zu entlassen. Melania Trumps Sprecherin, Stephanie Grisham, teilte in Washington mit: «Es ist die Auffassung des Büros der First Lady, dass sie es nicht länger verdient, für das Weiße Haus zu arbeiten.» Ricardel ist Stellvertreterin von Sicherheitsberater John Bolton.