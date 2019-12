Brauchtum : Melania Trump bringt Weihnachtsbaum zum Leuchten

von dpa

06. Dezember 2019, 02:00 Uhr

Im Beisein von US-Präsident Donald Trump hat First Lady Melania Trump den traditionellen Weihnachtsbaum in der Nähe des Weißen Hauses zum Leuchten gebracht. Der Präsident wünschte bei der festlichen Zeremonie frohe Weihnachten und Gottes Segen. Der «Nationalen Weihnachtsbaum» ist in diesem Jahr eine mehr als neun Meter hohe Blaufichte aus Pennsylvania. Sie steht im Ellipse-Park zwischen dem Weißen Haus und dem Washington Monument. Der «Nationale Weihnachtsbaum» geht auf eine fast 100-jährige Tradition zurück.